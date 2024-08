Morto l’avvocato trovato ferito alla testa in Borgo Roma: la sua fine avvolta nel mistero

E’ morto all’ospedale Gianluca Baciga, l’avvocato che era stato trovato ferito alla testa lo scorso 2 agosto in Borgo Roma.

E’ morto Gianluca Baciga, l’avvocato di 61 anni che lo scorso 2 agosto era stato trovato con gravi ferite alla testa nelle cantine di una palazzina in via Bolzano, nel quartiere di Borgo Roma.

Tra i primi a darne notizia anche l’Associazione italiana arbitri, di cui lo stesso Baciga faceva parte: “Cordoglio dell’Associazione italiana arbitri per la scomparsa del componente della Commissione osservatori nazionale dilettanti Gianluca Baciga. Presidente della Sezione di Verona dal 2004 al 2012, poi Componente del Settore Tecnico fino al 2020 e quindi Componente del Comitato Regionale Arbitri del Veneto per una Stagione Sportiva. Dal 2021 era subito entrato nel progetto delle Con, dal momento della loro creazione, come Componente della Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti”.

“Mancato oggi all’ospedale di Verona – prosegue il messaggio di cordoglio – i suoi organi sono stati donati. Alla famiglia di Gianluca Baciga vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, del Vice Alberto Zaroli, del Comitato Nazionale e del Responsabile della CON Dilettanti Luca Gaggero, a nome di tutti gli arbitri italiani”.

Rimane il mistero su quanto accaduto quella mattina. Il corpo di Baciga era stato trovato esanime da un residente, che si era recato nel garage per prendere la bicicletta. Squadra mobile e polizia scientifica sono al lavoro per svelare il mistero. Da capire cosa ci facesse l’avvocato in quella palazzina di Borgo Roma. E cosa sia successo in quelle drammatiche ore.