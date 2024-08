Avvocato trovato in una pozza di sangue in un garage di Borgo Roma.

Questa mattina, all’alba, in via Bolzano, nel quartiere Borgo Roma, è stato rinvenuto un uomo con gravi ferite alla testa all’interno di un garage di un condominio. La scoperta è avvenuta quando un residente, recatosi presto per prendere la sua bicicletta e andare al lavoro, si è imbattuto nel corpo.

Si trattava di un avvocato, e il giovane, di origine straniera, ha prontamente cercato aiuto da una vicina, che ha subito contattato la polizia e i servizi di emergenza. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra mobile e l’ambulanza, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.