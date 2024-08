Da Bardolino agli Stati Uniti: pronti a prendere il volo i due sportivi premiati in Comune

Due sportivi e studenti modello sono stati premiati in Comune a Bardolino, e ora sono pronti a volare negli Stati Uniti. Prima della loro partenza, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare e incoraggiare due giovani bardolinesi.

Luca Morbioli e Alberto Morati, rispettivamente atleti di tennis e basket, sono stati premiati con una targa dal sindaco Daniele Bertasi e dai consiglieri comunali delegati allo Sport, Alessandra Galiotto e Marco Bertoldi.

I due giovani, classe 2005, si sono diplomati quest’anno e hanno vinto una borsa di studio per andare in America: nei prossimi tre anni frequenteranno un college (il nome con cui si indica l’università negli Usa), dove sport e studio viaggeranno in coppia. Congratulazioni!