Torna a Erbezzo la festa dei gnochi sbatui: il programma

Torna a Erbezzo la festa dei gnochi sbatui: ecco il programma.

Il 4 agosto, Erbezzo sarà il palcoscenico di un evento gastronomico e festivo che celebra uno dei piatti più amati della tradizione: i gnochi “sbatui” della Lessinia. La Festa ritorna per offrire ai partecipanti l’opportunità di gustare i deliziosi gnocchi preparati dai vincitori del “Palio degli Gnocchi 2024″.

A partire dalle 12 e fino alle 19, il paese sarà animato da un vero e proprio tripudio tra gnocchi, convivilaità, mercatini artigianali e musica. Per chi ama il contatto con gli animali, non mancherà il battesimo della sella con il Maneggio al Maso, un’opportunità per avvicinarsi al mondo dell’equitazione.

Nel pomeriggio, la piazza di Erbezzo ospiterà una band che allieterà i presenti con musica dal vivo, creando un’atmosfera festiva e coinvolgente. La giornata culminerà con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo e concluderà la festa in grande stile.