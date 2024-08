Povegliano: al via la ciclopedonabile dei Casotti. I disegni “e qualche clamorosa novità”

Povegliano: con la prima variazione di bilancio al via la ciclopedonabile dei Casotti. I disegni “e qualche clamorosa novità”.

L’amministrazione Tedeschi con la prima variazione di bilancio, da il via alla ciclopedonale dei Casotti di Povegliano. La variazione del 2024 svela infatti una pioggia di interventi concreti, divisi in grandi e piccole opere e con qualche clamorosa novità.

L’opera principale.

Spiega il vicesindaco Maurizio Facincani, delegato al bilancio. “Abbiamo recentemente vinto un importante bando della Provincia di Verona che coprirà fino all’80% delle spese per la sistemazione dell’incrocio tra la strada del Mulinello, via Balladoro e la SP52, in direzione Madonna dell’Uva Secca. Ciò con la realizzazione di una rotatoria e di un attraversamento pedonale all’altezza di via La Prà“.

Novità.

Nel deliberato trova spazio un ambizioso piano di intervento urbano: saranno stanziati 175 mila euro per asfaltare diverse strade (tra cui via De Gasperi) e per iniziare la manutenzione di alcuni marciapiedi. Mentre quasi 55 mila euro andranno a segnaletica stradale, illuminazione, sistemazione delle panchine e pulizia caditoie. Il capitolo scuole vede la conferma del contributo alla materna Bressan e nuovi investimenti sull’ammodernamento degli edifici scolastici e della biblioteca.

L’esedra, deturpata da atti di vandalismo ed in stato di degrado, sarà recuperata e restaurata con un investimento di diverse decine di migliaia di euro. Di fondamentale importanza anche i capitali destinati alla CER (Comunità Energetica Rinnovabile. Un fronte che ha visto Povegliano Veronese essere tra i primi a muoversi e fare scuola.

Oltre al finanziamento ricevuto da Cariverona, verranno stanziate somme per la costituzione del veicolo giuridico che la gestirà, con un corposo fondo di quasi 100 mila euro destinato alla posa di nuovi pannelli fotovoltaici. Insieme a molti altri stanziamenti dedicati alle attività sociali e opere minori (come i nuovi campi da bocce del Centro sociale), spicca nel piano generale la voce dei 300 mila euro destinati al primo stralcio della ciclabile per i Casotti.

“Un’opera attesa – commenta la sindaca Roberta Tedeschi – . L’opera si inserirà nella riorganizzazione generale della viabilità che avverrà con la rotonda di via Fornaci: da qui intendiamo realizzare il primo tratto della ciclovia per collegarci all’inizio delle abitazioni di Casotti“.

“I lavori per la rotatoria inizieranno nel 2025 ma per la pista ciclopedonabile ci muoveremo da subito. Vogliamo un collegamento sicuro e “sostenibile” per potersi spostare con la bicicletta o a piedi verso il paese.” Conclude Tedeschi.