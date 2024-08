Ronco all’Adige, auto si capotta nel canale: due feriti. Le foto.

Due feriti in un incidente a Ronco all’Adige: un auto si capotta nel canale; è successo ieri sera martedì 12 agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Olmo, intorno alle ore 22.18. Per cause al momento sconosciute, un autovettura con a bordo due persone si è capottata nel canale che costeggia la via.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un autopompa un autogrù e 7 operatori, hanno lavorato in collaborazione con il personale del 118, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche. Strumenti necessari per liberare ed estrarre le due persone che, affidate alle cure dei sanitari, venivano trasportate per accertamenti agli ospedali di Legnago e Verona.

Successivamente è stata messa in sicurezza la zona e recuperata l’auto con l’autogrù. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 23.30. Sul posto i carabinieri della locale stazione per le indagini sulla dinamica.