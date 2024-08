Drone blocca elicottero del 118, l’ira di Zaia: “Grave e inaccettabile”

Incredibile episodio nel trevigiano, un drone ha bloccato il decollo di un elicottero del Suem 118.

Incredibile episodio nel trevigiano nella mattinata di oggi, lunedì 12 agosto: un drone ha letteralmente bloccato il decollo di un elicottero del Suem 118, che stava andando a soccorrere un’escursionista ferita. Scatenando tra gli altri anche l’ira del presidente del Veneto Luca Zaia: “L’episodio avvenuto questa mattina nei pressi del rifugio Vandelli sul Sorapis, dove un drone ha impedito il decollo dell’elicottero Falco1 del Suem 118 – ha detto Zaia – è estremamente grave e assolutamente inaccettabile. Condanno con forza l’irresponsabilità di chi ha manovrato il drone, mettendo a rischio la vita dell’escursionista ferita e intralciando il lavoro delle squadre di soccorso”.

Zaia ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’incidente, lodando al contempo il lavoro del Suem 118 e del Soccorso Alpino del Veneto: “Voglio ringraziare il nostro elisoccorso e il personale del Soccorso Alpino per la loro prontezza e professionalità, nonostante le difficoltà create da questo gesto irresponsabile. Il loro impegno continuo è essenziale per la sicurezza di tutti coloro che frequentano le nostre montagne”.