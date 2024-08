Giallo di Borgo Roma, l’ultimo saluto all’avvocato Baciga: oggi i funerali.

Stamattina l’ultimo saluto all’avvocato Gianluca Baciga, i cui sospetti di omicidio sono stati ridimensionati dall’autopsia. Questa, a quanto sembra, ha confermato l’assenza di segni di violenza sul corpo. In ogni caso permangono alcune questioni irrisolte, come il mistero riguardante il luogo in cui è stato rinvenuto Baciga e la scomparsa del suo telefono cellulare.

Le indagini continuano per chiarire questi dettagli. L’autopsia ha suggerito che la causa del decesso potrebbe essere stata una caduta, ma sono in attesa dei risultati tossicologici e istologici per una valutazione più completa da parte del medico legale.

La cerimonia funebre, di carattere laico, è a Sant’Ambrogio di Valpolicella, nella sala del commiato della casa funeraria Zanoni. La cerimonia sarà seguita dalla cremazione. Tra i partecipanti ci saranno familiari, amici intimi e membri dell’Associazione Italiana Arbitri, di cui Baciga era stato presidente del distretto veronese.