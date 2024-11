Aperti i Mercatini di Natale, sta per tornare anche la Stella in Bra: ma non avrà la coda

Dal 25 novembre via all’allestimento della Stella di Natale in piazza Bra: la tradizionale coda sarà sostituita da fasci luminosi.

Dopo l’apertura dei Mercatini di Natale nella nuova location di via Pallone, in piazza Bra tornerà anche la tradizione Stella. Non tutta, però: mancherà la coda dentro l’Arena. La vicesindaca Bissoli ha fatto il punto della situazione sulle tempistiche per il posizionamento della testa della cometa natalizia durante il consiglio comunale di ieri sera, 14 novembre: “In base al programma proposto dalla Fondazione proprietaria, l’installazione della testa della Stella in piazza Bra sarà avviata dal prossimo 25 novembre. Non appena sarà rilasciata l’ulteriore autorizzazione della Soprintendenza, saranno allestiti anche i proiettori che creeranno la coda della Stella con fasci di luce”.

Va ricordato che l’archiscultura “Stella Cometa” è di proprietà della Fondazione “Verona per l’Arena” e che il Comune di Verona, su richiesta della Fondazione, oltre a riconoscere un contributo per i costi di installazione, ha curato negli anni il rilascio della concessione di suolo pubblico in piazza Bra. Più di recente, l’installazione della Stella Cometa nel periodo natalizio era di stata autorizzata in via stabile sotto il profilo monumentale con l’accordo interistituzionale del 2013 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Fondazione Arena di Verona.

Basamento distrutto.

“La soluzione per il Natale del 2024 è stata ideata e proposta – illustra la vicesindaca – dalla Fondazione proprietaria che non è riuscita, purtroppo, a superare le proprie difficoltà e a far fronte a tutti gli impegni progettuali e finanziari richiesti per il ricondizionamento dell’archiscultura, con il rifacimento del basamento andato distrutto nell’incidente del 23 gennaio 2023“.

“Abbiamo dovuto constatare – prosegue – che la Fondazione non aveva la disponibilità dei fondi e del tempo necessario per realizzare la progettazione esecutiva, per acquisire tutti gli atti di assenso necessari e per effettuare l’intervento di ricondizionamento certificato dell’intera Stella Cometa; il Comune, in particolare, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza dell’Anfiteatro, aveva offerto la disponibilità di farsi carico per il 2024 delle consistenti attività e dei rilevanti costi necessari a realizzare il trasporto, il montaggio e lo smontaggio della Stella Cometa, in considerazione del fatto che si sarebbe trattato della prima installazione dopo il “ricondizionamento” dell’archiscultura”.

Come sarà la Stella di Natale quest’anno.

La soluzione condivisa, dopo numerosi incontri svoltisi dal gennaio di quest’anno, prevede l’installazione in piazza Bra della sola testa della Stella, ricondizionata e debitamente certificata, e di realizzare la coda della Stella Cometa con fasci di luce generati da proiettori luminosi: idea che la vicesindaca ha condiviso anche con l’Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri, in un incontro ad hoc.

Con provvedimento dell’11 novembre 2024, quindi, la Soprintendenza ha autorizzato l’installazione della testa della Stella in piazza Bra, mentre è in itinere l’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione, sempre della Soprintendenza, per l’installazione degli apparati per la realizzazione della coda luminosa.