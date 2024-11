Assalto ai nuovi Mercatini di Natale, pronti i bus navetta per il centro

Mercatini di Natale, pronti i bus navetta per il centro di Verona.

In vista del prevedibile assalto ai Mercatini di Natale, nella nuova location di via Pallone e dintorni, Atv ha attivato un servizio navetta gratuito per collegare il Park Genovesa e il Park P3-Fiera con il centro storico di Verona (fermata Corso Porta Nuova – “Giardini Pradaval”).

Questi i giorni di operatività della navetta, gli orari e le frequenze:

> Sabato 16-23-30 novembre e 21 dicembre 2024

> Domenica 17 novembre 2024

> Lunedì 23 dicembre 2024

dalle 14:00 alle 20:00 con frequenza 20′ nelle giornate



> Domenica 21 novembre – 1 e 22 dicembre 2024

dalle 9:00 alle 14:00 con frequenza di 40′ e dalle 14:00 alle 20:00 con frequenza 20′

> Sabato 7 e 14 e domeniche 8 e 15 dicembre 2024

dalle 09:00 alle 14:00 con frequenza 20′ e dalle 14:00 alle 20:30 con frequenza 15′



Nel tratto compreso tra la zona Fiera ed il Centro storico e nella fascia oraria 14-20, sarà inoltre possibile servirsi gratuitamente delle linee urbane in transito, per tutte le giornate indicate, compreso martedì 24/12:



Linee 21-22-93

> via Scuderlando – viale Agricoltura – Stazione FS – Castelvecchio – via Diaz

Linea 61

> viale del Lavoro/Fiera – Stazione FS – Castelvecchio – via Diaz

Linee 51 – 52

> via Scuderlando – viale Agricoltura – Stazione FS – p.zza Bra