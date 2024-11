Meteo Verona, fine settimana da Mercatini di Natale: sole e niente pioggia

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Un’area di alta pressione con centro sulle Isole Britanniche ci protegge anche se marginalmente e favorisce l’arrivo di correnti fredde da nord est.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo generalmente buono con rischio di foschia o banchi di nebbia al primo mattino, temperature stazionarie di poco sopra lo 0 nelle minime, sui 10° circa per le massime, venti deboli in prevalenza occidentali.

Per domenica si attende un moderato aumento delle nubi specialmente nel pomeriggio con basse o nulle possibilità di precipitazioni, al mattino non si escludono dei banchi di nebbia specialmente nella bassa, massime in leggero calo e venti deboli orientali.

Tendenza.

Per i primi della settimana il tempo sarà incerto con qualche schiarita ma anche dei momenti nuvolosi. Soprattutto per martedì per l’influenza marginale di correnti fredde nord orientali, temperature leggermente sotto la media sia nelle minime che nelle massime, basso rischio di precipitazioni in quanto le masse d’aria in arrivo sono piuttosto secche, venti deboli in prevalenza settentrionali.

Nell’immagine la pressione al suolo prevista per domenica in sede europea (DWD by wetterzentrale.de)