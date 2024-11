Esce di strada e finisce ruote all’aria nel canale, tranciata tubatura del metano – VIDEO

Incidente a Cologna Veneta, un’auto è uscita di strada finendo ruote all’aria nel canale. Tranciata una tubatura del metano.

Esce di strada e finisce nel canale a ruote per aria: è successo nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre, a Cologna Veneta. Erano circa le 6 quando i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 7 nel comune di Cologna Veneta per l’uscita autonoma di un’autovettura finita in un canale fortunatamente al momento vuoto.

I pompieri, accorsi dal distaccamento Legnago, hanno messo in sicurezza l’auto in quanto i 4 occupanti erano già usciti dalla vettura e presi in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasportati al vicino ospedale per accertamenti. Nell’incidente, è stata coinvolta anche una tubatura di sfiato di gas metano che i vigili del fuoco hanno tempestivamente tappato per evitare fuoriuscite. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 9.