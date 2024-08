Cosa vedere e cosa fare in un weekend a Verona

La città scaligera dell’amore e dell’arte è una destinazione unica per un fine settimana indimenticabile. Dalle antiche vestigia romane ai palazzi rinascimentali, dai musei alle piazze animate, questa perla del Veneto incanta con la sua bellezza senza tempo. Scopriamo insieme un itinerario ricco di suggestioni, sapori e cultura, per vivere appieno il fascino di Verona in soli due giorni.

Arrivo e parcheggio

Chi abitiate nelle vicinanze della città o veniate poco importa: tralasciare il centro storico sarebbe un errore. Ecco quindi che vi raccomandiamo di arrivare in città e posteggiare la macchina o la motocicletta, scegliendo fra le ottime soluzioni di parcheggio a Verona centro. Il parcheggio Arena, situato a pochi passi dall’anfiteatro romano, offre comodità e praticità. In alternativa, il parcheggio Cittadella, poco distante da Piazza Bra, sono solo un piccolo esempio di come destreggiarsi nonostante la pedonalizzazione.

Monumenti imperdibili

Il vostro tour non può che iniziare dall’Arena di Verona, anfiteatro romano del I secolo d.C. e simbolo della città. Questo maestoso edificio, ancora oggi sede di spettacoli e concerti, vi lascerà senza fiato con la sua imponenza. Proseguite poi verso Piazza delle Erbe, la più antica della città che si sviluppa sull’antico foro romano, dove potrete ammirare la fontana di Madonna Verona e la Torre dei Lamberti, dalla cui cima si gode una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Tesori nascosti

Se già conoscete un po’ Verona oppure avete più tempo, oltre ai monumenti più celebri scoprite alcuni luoghi meno frequentati. Visitate la Chiesa di San Zeno Maggiore, gioiello dell’arte romanica, o esplorate il quartiere di Veronetta, ricco di botteghe artigiane e locali caratteristici. Non perdete il Giardino Giusti, un raffinato esempio di giardino all’italiana con un labirinto verde e splendide viste sulla città.

Percorsi culturali

Per arricchire il vostro weekend con un tocco di cultura, Verona offre numerosi musei di pregio. Il Museo di Castelvecchio ospita una ricca collezione di arte medievale e rinascimentale, mentre la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti presenta opere dal XIX secolo ai giorni nostri. Per gli amanti dell’archeologia, il Museo Archeologico al Teatro Romano permette di scoprire i tesori dell’antica Verona in un contesto suggestivo.



Il percorso delle mura scaligere vi farà scoprire l’antica cinta difensiva della città. Per gli appassionati di letteratura, seguite le orme di Dante Alighieri, che visse a Verona durante il suo esilio, visitando luoghi come la Chiesa di Sant’Elena e Piazza dei Signori.

Enogastronomia e shopping

Tra una visita e l’altra, concedetevi una pausa gourmand nelle osterie e nei ristoranti del centro. La cucina veronese vanta piatti tipici come il risotto all’Amarone, i bigoli con le sarde e il bollito con la pearà. Non dimenticate di assaggiare i vini locali, come il Valpolicella e l’Amarone.



Se decidete di allontanarvi dai ristoranti turistici in cerca dell’autenticità di altri tempi, provate specialità meno note come il “pastissada de caval” o i “gnocchi sbatùi”. Peregrinate fra le enoteche di Soave o Valpolicella per degustazioni di vini locali meno conosciuti ma altrettanto pregiati.

Verona by night

La sera, Verona si trasforma in un palcoscenico romantico. Una passeggiata lungo l’Adige o un aperitivo in Piazza Bra vi faranno vivere l’atmosfera magica della città illuminata. Se siete appassionati di musica, verificate il programma dell’Arena o del Teatro Filarmonico per assistere a un’opera o un concerto.

Escursioni nei dintorni

Se avete ancora del tempo, considerate una breve escursione sul Lago di Garda. Sirmione, con le sue terme e il Castello Scaligero, o Bardolino, famosa per il suo vino, sono mete ideali per una mezza giornata fuori porta.



Inoltre, sempre al di fuori del centro cittadino, concedetevi una visita al Parco Naturale Regionale della Lessinia, ideale per escursioni e per scoprire i prodotti tipici della montagna veronese.