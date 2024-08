Scarichi Kawasaki Z650: come scegliere quello giusto per il sound della tua moto

Gli scarichi per Kawasaki Z650 sono accessori efficaci per chi vuole imprimere un cambiamento significativo e duraturo al gioiellino della casa giapponese, soprattutto per quanto concerne il sound. Tuttavia, i modelli a disposizione sono numerosi e si differenziano non solo per gli effetti sull’acustica, ma anche per quelli sulle prestazioni e sull’estetica.



Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle tipologie a disposizione e offrendo consigli per individuare lo scarico per la Kawasaki Z650 più adatto alle proprie esigenze.

Perché il sound dello scarico è importante per la tua Kawasaki Z650

Ovviamente, quando si parla di nuovo scarico, si fa riferimento agli scarichi sportivi. Questi scarichi si caratterizzano per una conformazione interna peculiare, che ottimizza il passaggio dei fumi. Ciò pone in essere conseguenze che riguardano le prestazioni, che subiscono un miglioramento radicale, e sulla timbrica. Questa, come vedremo, a seconda del materiale assume un tono diverso ma si carica in ogni caso di personalità.



Dunque sì, l’installazione di un nuovo scarico è una soluzione imprescindibile per modificare il sound della Kawasaki Z650. Ciò vale per tutte le moto, ma soprattutto per il gioiellino della casa giapponese. Il motivo è semplice: già nella sua forma base esprime un’anima sportiva, la quale merita di essere esplicitata al massimo, di essere valorizzata e coltivata.

Tipi di scarichi per Kawasaki Z650

Ne abbiamo fatto cenno all’inizio: le tipologie di scarichi sono numerose. Se però si guarda al sound, se lo scopo è rivoluzionare la timbrica e l’acustica della moto, bisogna considerare soprattutto i materiali. Ecco le principali soluzioni a disposizione.

Acciaio Inox . Gli scarichi in acciaio si caratterizzano per un suono profondo e quasi gutturale, con toni bassi accentuati. Il peso maggiore dell’acciaio contribuisce a una maggiore risonanza, che amplifica le frequenze più basse, producendo un sound corposo e ricco.

. Gli scarichi in acciaio si caratterizzano per un suono profondo e quasi gutturale, con toni bassi accentuati. Il peso maggiore dell’acciaio contribuisce a una maggiore risonanza, che amplifica le frequenze più basse, producendo un sound corposo e ricco. Titanio . Gli scarichi in titanio producono un suono più acuto e metallico rispetto all’acciaio. La leggerezza del titanio riduce la risonanza interna, enfatizzando le frequenze alte e medie. Il risultato è un sound nitido e aggressivo, spesso associato a moto ad alte prestazioni.

. Gli scarichi in titanio producono un suono più acuto e metallico rispetto all’acciaio. La leggerezza del titanio riduce la risonanza interna, enfatizzando le frequenze alte e medie. Il risultato è un sound nitido e aggressivo, spesso associato a moto ad alte prestazioni. Fibra di carbonio. Gli scarichi in fibra di carbonio tendono a offrire un suono smorzato e ovattato. Questo materiale, leggero e altamente isolante, assorbe alcune vibrazioni e riduce la risonanza interna, creando un sound più morbido e meno risonante rispetto ad acciaio e titanio.

Omologazione e normative: cosa sapere

Alcuni motociclisti vorrebbero procedere con la sostituzione dello scarico ma temono di andare incontro a sanzioni, di violare la legge. Si tratta di un’evenienza tutt’altro che rara ma che può essere evitata piuttosto facilmente. Basta acquistare scarichi omologati.



L’omologazione è data dal rispetto di alcune soglie, le quali riguardano l’emissione di gas e l’emissione acustica. Niente paura: gli scarichi possono produrre un rombo importante sempre e comunque. Semplicemente, qualora fossero a rischio di “sforamento”, vengono dotati di DB Killer, un dispositivo che riduce i decibel quel tanto che basta per rispettare la normativa.



Ovviamente, ciò vale per la circolazione stradale. Chi va contro la normativa, è soggetto a sanzioni salate e rischia persino il sequestro del veicolo.

Come scegliere lo scarico

Il primo passo per scegliere un ottimo scarico è conoscere le principali marche. Ecco una carrellata di quelle che stanno riscuotendo il maggior successo.

Akrapovic . Marchio sloveno noto per l’elevata qualità e prestazioni degli scarichi, utilizzati sia su strada che in competizioni. I prodotti Akrapovic sono rinomati per il loro design innovativo, per l’uso di materiali avanzati come il titanio e la fibra di carbonio, e un sound aggressivo e distintivo, che esalta le prestazioni del motore.

. Marchio sloveno noto per l’elevata qualità e prestazioni degli scarichi, utilizzati sia su strada che in competizioni. I prodotti Akrapovic sono rinomati per il loro design innovativo, per l’uso di materiali avanzati come il titanio e la fibra di carbonio, e un sound aggressivo e distintivo, che esalta le prestazioni del motore. Mivv . Azienda italiana specializzata in scarichi sportivi, Mivv offre prodotti dal design accattivante e dalle ottime prestazioni, con un’attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo. Gli scarichi Mivv sono apprezzati per il loro sound equilibrato e per il miglioramento delle prestazioni, ma mantengono un’estetica raffinata.

. Azienda italiana specializzata in scarichi sportivi, Mivv offre prodotti dal design accattivante e dalle ottime prestazioni, con un’attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo. Gli scarichi Mivv sono apprezzati per il loro sound equilibrato e per il miglioramento delle prestazioni, ma mantengono un’estetica raffinata. Arrow Exhaust. Marchio italiano di grande prestigio, Arrow è conosciuto per la sua lunga esperienza nel settore e la qualità artigianale dei suoi scarichi. I prodotti Arrow combinano materiali di alta gamma con un sound potente e ben riconoscibile, utilizzati sia da appassionati che in ambito racing.

Per il resto, si tratta di passare in rassegna le proprie esigenze in termini di sound e optare per lo scarico con il materiale corrispondente. Se per esempio desiderate un sound corposo e che non va per il sottile, puntate per l’acciaio. Se desiderate un sound morbido, optate per la fibra di carbonio.



Il consiglio migliore, tuttavia, riguarda il negozio. E’ bene optare per un negozio ben fornito, che faccia riferimento a più modelli e che metta il cliente nelle condizioni migliori per compiere un buono acquisto. A rispettare questo identikit è Roadsitalia, che tra le altre cose si caratterizza per i prezzi vantaggiosi e per un servizio di assistenza attento, che si tramuta molto facilmente in un servizio di consulenza.