È in una provincia di Verona la più giovane direttrice di ufficio postale.

Si chiama Eluisa Lopresti, e a soli 23 anni, è la direttrice di ufficio postale più giovane della provincia di Verona. Assunta all’età di 21 anni, lavora attualmente nell’ufficio postale di Roncà. In un’intervista, Eluisa racconta come è approdata in poste Italiane. Dopo aver inviato la sua candidatura attraverso il sito aziendale a inizio 2022, ha ricevuto la chiamata dalla sede di Mestre alla fine dell’anno. Avviando così il percorso di assunzione che l’ha portata a firmare un contratto a tempo indeterminato e a iniziare la sua avventura a gennaio 2023.

Quando i clienti si trovano di fronte a una direttrice così giovane, Eluisa racconta che rimangono piacevolmente sorpresi, spesso con commenti divertenti che elogiano il rinnovamento dell’azienda. Eluisa apprezza molto la possibilità di apprendere continuamente cose nuove, avendo lavorato sia in uffici grandi come quello di Verona Centro, sia in piccoli paesi, dove il rapporto con i clienti diventa più personale e di fiducia.

Fuori dall’orario di lavoro, Eluisa coltiva la sua passione di sempre: il musical. Da oltre dieci anni, si dedica alla danza, al canto e alla recitazione, creando spettacoli che porta in scena in tutto il Veneto, riadattando musical storici di Broadway o Londra, attività che le regala grande soddisfazione e orgoglio.