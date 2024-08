Verona-Juve, 12 rimozioni e 80 multe in zona stadio. Ma la Ztl slitta di un anno

Multe e rimozioni in zona stadio Bentegodi per la partita tra Verona e Juve, ma la Ztl slitta al prossimo campionato.

Parcheggi selvaggi, multe e rimozioni in zona stadio Bentegodi, ma la Ztl slitta di un anno. In occasione dell’incontro Hellas Verona – Juventus di lunedì sera la polizia locale ha effettuato i controlli nel quartiere Stadio secondo il piano della viabilità predisposto unitamente alla Questura per il massiccio afflusso di oltre 28mila spettatori.

A seguito di parcheggi selvaggi e di richieste dei residenti sono state effettuate 12 rimozioni e 80 sanzioni per divieti di sosta, con notifica già in atto anche tramite l’app IO. Sono stati gestiti i flussi veicolari dei tifosi ospiti con deviazioni e chiusure, in particolare sulla bretella dello stadio e verso il casello di Verona Nord. A mezzanotte e mezza il deflusso era completato.

La Ztl nell’area del quartiere Stadio sarà operativa a partire dal campionato di calcio 2025-2026, al fine di finalizzare l’intera procedura per l’installazione dell’impianto di controllo. A gennaio partirà la gara a cui seguiranno l’affidamento e l’intervento di posizionamento delle telecamere ai varchi.