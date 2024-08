Torna il gran caldo, termometri di nuovo sopra i 35 gradi: fino a quando?

Previsioni meteo, torna il gran caldo anche a Verona.

Finita la sfuriata dei temporali, con qualche grandinata qua e là per la provincia, a Verona e dintorni è già tornato il gran caldo. Da oggi, mercoledì 28 agosto, i termometri hanno ricominciato a salire senza tregua, con un’estate che non ne vuole sapere di mollare la presa.

Inizia quindi oggi una lunga fase calda e stabile con le temperature che nel weekend arriveranno a 35°C, ma secondo gli esperti di meteo4verona non si escludono locali punte anche maggiori. Per oggi, mercoledì, intanto ci fermeremo intorno ai 33°C dopo che le minime di stamattina in pianura erano tra 19°C e 23°C.

E per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, i cambiamenti in vista sembrano essere davvero pochi: gran caldo e temperature in salita, ben sopra la media del periodo, anche per i primi giorni di settembre.