AMIA Verona assume autisti con patente C: 30 posti a tempo indeterminato.

Cercasi autisti con patente C: Amia Verona ha aperto un bando di concorso per l’assunzione di circa 30 autisti con questo requisito. Si tratta di un lavoro a tempo indeterminato per chi ha le competenze necessarie a guidare mezzi pesanti, come camion e veicoli per la raccolta dei rifiuti. Questi nuovi lavoratori saranno fondamentali per l’ampliamento del sistema di raccolta differenziata in città.

Scadenza e come candidarsi.

Le candidature devono essere inviate entro il 31 dicembre alle ore 13. Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito.

Perché Amia cerca nuovi autisti.

L’azienda sta estendendo il sistema di raccolta differenziata combinato, ossia: cassonetti ad accesso controllato per i rifiuti secchi e umidi. Raccolta porta a porta per carta, plastica e lattine.

Questo nuovo sistema è già attivo in alcune zone, come San Michele e Porto San Pancrazio, e si prevede di estenderlo entro il 2025 a gran parte della città. L’obiettivo è coprire circa 200 mila abitanti, con servizi adattati alle diverse aree, incluso il centro storico.

Quando inizieranno a lavorare i nuovi assunti.

I vincitori del concorso, dopo la selezione, potranno iniziare a lavorare indicativamente a febbraio. Le mansioni comprenderanno turni diurni e notturni per garantire un servizio efficiente di raccolta differenziata.

Cosa cambia per i cittadini.

Grazie a questo progetto, Verona vedrà un miglioramento nella gestione dei rifiuti, con modalità più moderne e sostenibili. La raccolta sarà omogenea in tutte le aree, fatta eccezione per il centro storico, dove il servizio sarà differenziato tra utenze domestiche e non domestiche.