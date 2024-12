Collegamento fra stazione Porta Nuova e aeroporto Catullo, il Comune accelera

Collegamento stazione aeroporto: l’ok per la delibera Pd “un’opera strategica per Verona”.

Il consiglio comunale di Verona ha approvato la proposta di delibera del Pd per accelerare la realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova e l’aeroporto Valerio Catullo. Un progetto che, secondo i promotori “rappresenta una priorità attesa da oltre vent’anni e che potrebbe rivoluzionare la mobilità dell’area veronese“.

Un’opera strategica attesa da decenni.

“La realizzazione di questo collegamento è indispensabile”, ha dichiarato Francesco Casella, consigliere comunale del Pd e primo firmatario della proposta. “Solo così possiamo risolvere la mancanza di un collegamento diretto tra lo scalo aeroportuale e il centro città, potenziando allo stesso tempo l’asse ferroviario tra Verona, Villafranca e Mantova”.

L’infrastruttura è vista come una soluzione strategica non solo per il territorio veronese, ma anche per i flussi turistici e commerciali che coinvolgono l’intera Regione Veneto. La Regione ha recentemente integrato il progetto con l’obiettivo di creare anche un collegamento con la sponda orientale del Lago di Garda.

Le divisione.

Tra i punti centrali della delibera, c’è la richiesta a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e alla Regione Veneto di procedere per gradi, dividendo il progetto in lotti. “È fondamentale puntare su progetti economicamente sostenibili”, ha sottolineato Casella.

Il piano prevede anche la possibilità di creare nuove fermate, come quella a Madonna di Dossobuono, per favorire un sistema ferroviario capace di offrire un’alternativa sostenibile al traffico.