Nuovo servizio di raccolta rifiuti a Porto San Pancrazio: ora serve la tessera.

Da lunedì 18 novembre inizia a Porto San Pancrazio la nuova modalità di raccolta dei rifiuti: ecco cosa cambia. Questo sistema, già sperimentato in altre zone della città, prevede l’uso di cassonetti ad accesso controllato per secco e umido, mentre carta e plastica/lattine saranno raccolte porta a porta.

Ora serve una tessera.

I vecchi cassonetti verranno gradualmente sostituiti dai nuovi, che si apriranno con una tessera da ritirare entro metà novembre o tramite app. Nelle cassette postali degli abitanti coinvolti verranno distribuiti opuscoli informativi. Inoltre, a ottobre e novembre si terranno incontri pubblici per spiegare le novità e rispondere alle domande.

Le tessere per l’accesso ai nuovi cassonetti possono essere ritirate agli ecosportelli dedicati. Dal 14 ottobre al 30 novembre sarà attivo uno sportello temporaneo in via 28 Marzo. Mentre da dicembre sarà operativo lo sportello permanente in sede Solori. Il mancato ritiro della tessera prevede una multa.

Gli incontri informativi si terranno alla scuola Fava di via Marconi, alle 20.30, il 14, 16, 18 ottobre e il 4, 6, 8 novembre. I condomini con almeno 6 unità abitative potranno richiedere bidoni condominiali ad Amia tramite il proprio amministratore.

Calendario.

Tra il 14 e il 16 novembre, tutti i cassonetti per carta, plastica e lattine verranno rimossi. Dal 18 novembre inizierà il nuovo servizio di raccolta porta a porta. Carta e cartone saranno ritirati il mercoledì, mentre plastica e lattine il giovedì, dalle 19 alle 21. I cassonetti per il vetro rimarranno ad accesso libero.

La nuova modalità coinvolgerà circa 6 mila abitanti di Porto San Pancrazio, esclusi i residenti di via Rotari e via Galilei, che saranno interessati dal cambiamento nel 2025.

Con l’introduzione di questo servizio, si completa il passaggio alla raccolta combinata nella settima circoscrizione, iniziato nel 2020. Il sistema verrà progressivamente esteso ad altre zone della città entro il 2025.