Lavoro a Verona, Aquardens cerca personale: come candidarsi

Lavoro a Verona, Aquardens ricerca personale: chi cercano e come fare.

Lavoro a Verona: Aquardens cerca personale e il 26 settembre alle 9.30 e alle 14.30 organizza il suo secondo recruiting open day. Un appuntamento per la selezione di vari profili professionali.

– Bartender

– Cuoco/a

– Assistente bagnanti

– Aufgussmeister

– Addetto/a ricevimento

– Estetista

– Addetto/a servizio di vendita

– Manutentore piano vasca

– Marketing – grafica e comunicazione

– Appartenenti alle categorie protette L. 68/2008 per cleaning e ristorazione back office

I candidati dovranno presentarsi in uno dei due orari, 9.30 o 14.30 con documento di identità e curriculum vitae. Durante l’open day sono previsti momenti di presentazione di gruppo e colloqui singoli suddivisi per area. Qualora la candidatura fosse accettata e compatibile con le caratteristiche richieste, il candidato avrà in regalo un biglietto omaggio per conoscere meglio il parco e immergersi fin da subito nell’atmosfera di Aquardens.