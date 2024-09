Un minuto di silenzio alla Copernico – Pasoli per ricordare Andrea

Un minuto di silenzio al liceo Copernico – Pasoli per ricordare Andrea Feltre.

Oggi, alle ore 12 al liceo Copernico-Pasoli di San Michele, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Andrea Feltre, il quindicenne di Vago di Lavagno colpito alla testa con un’arma da fuoco dalla madre. Andrea frequentava il secondo anno proprio in questa scuola, e l’istituto ha scelto di commemorarlo con un momento di raccoglimento.

Il giovane è deceduto nelle ultime ore all’ospedale Borgo Trento, dove era ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Neurorianimazione. Il padre Luciano ha dato il consenso all’espianto degli organi, dopo che Andrea è stato dichiarato cerebralmente morto ieri pomeriggio alle 18.

Le “Mamme Volenterose di Lavagno” hanno dedicato un commovente messaggio sia ad Andrea che a sua madre.

“Caro Andrea, ci stringiamo intorno alla tua famiglia per proteggere la vostra memoria e aiutare Luciano in questo momento così difficile. Ora sei il figlio di tutte noi, parte dell’intera comunità di Lavagno. Le nostre vite si sono intrecciate grazie ai nostri figli, condividendo momenti belli e meno belli – recite, gite, verifiche, brutti voti – e ora condividiamo con tuo padre questo immenso dolore. Ti ricordiamo piccolino alla scuola materna, con quel meraviglioso sorriso che ti ha accompagnato nel tempo. Sei sempre stato un bambino curioso e solare, e così vogliamo ricordarti, con quel sorriso che ora porta con te anche la tua mamma, ovunque voi siate. Vi ricorderemo per sempre così. Buon viaggio.”

In segno di lutto, l’associazione sospenderà ogni attività per tutto il mese di ottobre, in solidarietà con la famiglia Feltre.