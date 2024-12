Oggi è Santa Lucia: ecco la “letterina” del Vescovo di Verona Domenico Pompili.

Oggi, 13 dicembre, Verona celebra Santa Lucia, e come da tradizione la Santa legge tante “letterine”: tra queste c’è anche quella del Vescovo. Domenico Pompili, ha voluto unirsi a questa usanza, scrivendo una lettera a Santa Lucia. Un gesto simbolico che sottolinea quanto questa tradizione sia radicata e capace di coinvolgere l’intera comunità, grandi e piccoli insieme, nel segno della speranza e della generosità.

La lettera.

“Cara bambina, caro bambino.

la festa di Santa Lucia, molto cara a Verona, inizia con la luce di un mattino che porta con sé qualche bella sorpresa. Santa Lucia è infatti la Santa della luce, una luce che non illumina solo le cose, ma che accende anche i nostri cuori, perché parla di amore, speranza e generosità. Santa Lucia ci insegna infatti che è bello ricevere, ma che è bello anche dare, perché nel dare si trova una gioia profonda.

Ogni volta che condividiamo qualcosa di buono con gli altri, anche solo un sorriso, un abbraccio, un momento di ascolto o una parola gentile, la nostra luce cresce e il mondo intorno a noi diventa più bello. Come quando accendiamo una candela: non perdiamo la luce, ma anzi, ne creiamo di più.

Oggi, mentre aspetti magari un dolcetto o un regalo, pensa a come puoi essere anche tu un dono per gli altri. Come puoi portare la tua luce nel cuore di qualcuno? Forse aiutando un amico, confortando un compagno di scuola o semplicemente facendo un bel disegno per mamma e papà. Ogni piccolo gesto conta!

Che Santa Lucia riempia il tuo cuore di luce, di amore e di speranza. E ricorda: anche tu sei un dono per la tua famiglia e, con il tuo sorriso e la tua bontà, sei una piccola luce che illumina il mondo“.

Con tanto affetto.

Domenico, Vescovo.