Si innamora di una prostituta, lei lo rifiuta: 58enne condannato per stalking

Condannato per stalking: cinquantottenne si innamora di una prostituta, ma lei lo rifiuta.

Un uomo di 58 anni è stato condannato per stalking nei confronti di una prostituta di 42 anni: condannato a due anni di reclusione. L’uomo originario di Brescia ma residente in provincia di Verona, come riporta il Corriere di Verona, si era invaghito della donna e aveva cercato insistentemente di instaurare con lei una relazione sentimentale, nonostante i ripetuti rifiuti.

La vicenda ha avuto inizio quando il 58enne ha chiesto alla donna di andare a convivere, ricevendo però un netto rifiuto. Da quel momento, ha iniziato a perseguitarla con messaggi incessanti, alternando dichiarazioni d’amore a minacce di denunciarla per la sua attività lavorativa e presunti comportamenti illeciti, come l’uso di alcol e droghe.

Non contento, l’uomo ha cominciato a seguirla, presentandosi nei locali dove lavorava e chiamandola al telefono con insistenza. In alcune occasioni, per spaventarla, si è addirittura spacciato per un carabiniere. La situazione è degenerata al punto che, in preda alla rabbia per l’ennesimo rifiuto, ha vandalizzato l’automobile della donna.

Dopo mesi di tormento, la 42enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. A marzo, il giudice ha disposto per l’uomo un divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima. Ma il 58enne ha ignorato le restrizioni, continuando a molestarla e diffamarla.

La situazione si è conclusa mercoledì scorso, 11 dicembre, quando il tribunale ha riconosciuto l’uomo colpevole di stalking e lo ha condannato a due anni di reclusione.