Più posti letto e accoglienza invernale, Caritas Verona per i senzatetto

“Santa Lucia” in Questura a Verona: accoglienza invernale, il nuovo servizio Caritas.

La Caritas diocesana di Verona ha attivato due servizi di accoglienza invernale anche davanti la Questura, per aiutare le persone in difficoltà per il freddo. Il primo riguarda un nuovo supporto per i migranti in attesa davanti alla Questura. Il secondo è l’ampliamento dei posti nei dormitori per chi non ha una casa.

Accoglienza davanti alla Questura.

Ogni giorno, molte persone si mettono in fila davanti alla Questura di Verona per richiedere documenti e permessi di soggiorno. L’attesa può essere lunga e faticosa, soprattutto con il freddo. Da settembre, la Caritas ha iniziato un servizio di mediazione e facilitazione. Volontari e operatori accolgono chi aspetta, offrono assistenza e cercano di rendere l’attesa meno pesante.

Questo progetto è stato apprezzato dal nuovo Questore di Verona Rosaria Amato, che ha deciso di ampliarlo. Ora, il servizio viene svolto anche nel pomeriggio e all’interno dei cancelli della Questura. Nei giorni più freddi, viene distribuito anche del tè caldo per riscaldare chi è in fila.

Più posti nei dormitori invernali.

La Caritas ha anche aumentato i posti disponibili per chi dorme all’aperto. Una novità significativa è l’accoglienza di otto persone senza dimora all’interno del Vescovado. Ogni sera, dai primi di dicembre, queste persone vengono accolte con una cena, un posto al caldo e una colazione al mattino. Questo progetto è stato voluto dal Vescovo Domenico Pompili ed è gestito insieme a volontari e operatori.

Oltre al Vescovado.

10 posti nella casa della cooperativa Il Samaritano in Zai .

. 2 posti in più in Casa Corbella a Cadidavid, dedicata a chi ha problemi di salute.

dedicata a chi ha problemi di salute. 15 posti nella parrocchia di San Giovanni Evangelista , quartiere Santa Lucia.

, quartiere Santa Lucia. 3 posti nella parrocchia di Santa Maria Maddalena del Saval.

del Saval. 9 posti a Domegliara, grazie all’associazione Oltre il Confine .

. 7 posti in una nuova struttura a Villafranca, in un immobile della Fondazione Historie.

Questi spazi sono gestiti con la collaborazione del Comune di Verona e dei Servizi sociali locali.

Un aiuto che cresce.

Per continuare a offrire questi servizi, la Caritas cerca nuovi volontari. Martedì 17 dicembre, alle ore 18, è prevista una serata informativa presso la sede del 311 Verona, vicino alla Questura. Chi desidera partecipare può contattare i responsabili via WhatsApp al 3929806683 o via email a ilsamaritano@caritas.vr.it.