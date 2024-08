Tensione in aereo al Catullo, passeggeri tenuti 3 ore a bordo senza aria condizionata.

Tensione in aereo al Catullo: tenuti 3 ore a bordo senza aria condizionata, furiosi i passeggeri del volo Madagascar-Roma, con scalo a Verona. I viaggiatori a bordo del velivolo hanno vissuto momenti di grande panico e angoscia. Durante la prevista sosta al Catullo, che doveva essere breve ma è durata oltre tre ore, i viaggiatori, già provati da un lungo viaggio di 10 ore, sono stati colpiti da un notevole disagio.

La situazione è peggiorata quando l’aria condizionata è stata spenta, lasciando l’aereo sotto un sole rovente. La tensione è salita, tanto che alcuni passeggeri hanno minacciato di chiamare la polizia, come documentato in alcuni video diffusi sui social. Nonostante il caos e la crescente rabbia verso il personale di bordo, fortunatamente non si sono verificati incidenti gravi. Alla fine, l’aereo è ripartito per Roma.