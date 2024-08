Attimi di follia al pronto soccorso di Villafranca, urla e prende a calci le sedie.

Attimi di follia a Villafranca: uomo urla e prende a calci le sedie creando il caos al pronto soccorso della cittadina nella notte tra sabato e domenica. Intorno all’1:30, mentre i pazienti in sala d’aspetto attendevano il loro turno, un uomo di circa 50-60 anni è entrato mostrando comportamenti verbalmente violenti e volgari.

Accompagnato dal personale sanitario, ha subito iniziato a urlare e poi a scagliare le sedie contro la guardia giurata dello stesso ospedale, creando un clima di forte tensione. La sua reazione aggressiva non si è placata fino all’arrivo dei carabinieri della radiomobile del posto, che hanno prontamente riconosciuto l’individuo come un abituale disturbatore. Questo uomo, noto per le sue frequenti intemperanze, è responsabile anche di danni ai segnali stradali e di altri atti di vandalismo nella città.