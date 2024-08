A settembre laboratori didattici per bimbi piccoli: iscrizioni entro domani

A settembre iniziano i laboratori didattici per bimbi piccoli: iscrizioni entro domani.

Attivi dal 2 al 6 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, i laboratori didattici per i bimbi dai 3 ai 6 anni: iscrizioni entro martedì 6 agosto. Il servizio, proposto nella settimana che precede l’inizio dell’anno scolastico, è dedicato ai ai bambini già frequentanti le scuole dell’Infanzia comunali e iscritti per l’anno scolastico 2024/25, con entrambi i genitori coinvolti in attività lavorative.

Le scuole.

Nel progetto sono coinvolte le scuole Barbarani di via Re Pipino 1, le Montessori di via Bonalino 1 e le Primo Maggio di via di Teodolinda 10. Le richieste saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. I laboratori si attiveranno con un numero minimo di 5 bambini e non supereranno i 25 partecipanti.

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi, entro il 6 agosto. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.