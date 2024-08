Altro che tregua, torna il caldo torrido: a Verona massime verso i 36 gradi.

Si era ipotizzato un alleggerimento del caldo, ma l’anticiclone africano sembra avere altre intenzioni: si parla di massime da record anche a Verona. Siamo destinati a continuare a soffrire per il caldo intenso, con temperature che non accennano a scendere.

Fine settimana infernale.

Per il fine settimana, sabato e domenica, sono previste punte di 36°C, e il caldo persistente dovrebbe proseguire per almeno altre due settimane. Anche Verona non sarà risparmiata: l’anticiclone africano tornerà a colpire tra mercoledì e domenica, portando con sé un’ondata di calore insopportabile.

Possibili temporali potrebbero interessare le Alpi già da domani pomeriggio, mentre nella pianura veronese non ci saranno piogge. Mercoledì l’aria sarà irrespirabile e il caldo peserà sulle nostre giornate.

Un luglio da record.

Questo luglio si è rivelato il più caldo dal 1945, con una media di 26,4°C. Le previsioni per la prossima settimana parlano di 34°C per giovedì, 35°C per venerdì, e 36°C per sabato e domenica (10 e 11 agosto). Anche Ferragosto promette di essere estremamente caldo, senza tracce di pioggia.