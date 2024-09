Sono all’asta per beneficenza le maglie indossate dai gialloblù dell’Hellas Verona nella gara di Coppa Italia con il Cesena.

Sono all’asta le maglie indossate dai gialloblù in occasione della partita di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 Hellas Verona-Cesena, giocata nella serata di sabato 10 agosto e valevole per i 32esimi di finale. Gara che ha visto i gialloblù sconfitti per 2 a 1 ed eliminati dalla competizione.

Le maglie preparate e indossate dai calciatori in Hellas Verona-Cesena sono in vendita su Matchwornshirt. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alle numerose iniziative sociali che Hellas Verona Foundation sostiene, tra cui il Progetto ‘Casa ABEO Alloggi’, nato per costruire dei mini appartamenti dedicati alle famiglie dei bambini in cura al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento.

La terza maglia, indossata dai gialloblù in occasione della sfida, si presenta con un design rinnovato e caratterizzato da dettagli in oro che rendono il capo moderno e sofisticato. Nella posizione di main sponsor è riportata la scritta ‘Hellas Verona Foundation‘, per rendere omaggio alla fondazione che da due anni supporta progetti benefici a scopo sociale. QUI è possibile fare un’offerta.

Inoltre, sarà possibile partecipare all’asta anche per due maglie Home autografate e indossate dai giocatori gialloblù in occasione di Hellas Verona-Juventus dello scorso 26 agosto.