G7 a Verona, gran finale in Valpolicella con pranzo a Villa della Torre

Pranzo a Villa della Torre, atto conclusivo del G7 Camere basse e Parlamenti a Verona, con i vini firmati Marilisa Allegrini.

Villa Della Torre ha ospitato oggi il pranzo dei presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 e del Parlamento europeo. La dimora cinquecentesca di Fumane, acquistata e restaurata da Marilisa Allegrini, è stata scelta come luogo per l’evento conclusivo della 22ª Riunione delle Camere basse in svolgimento in questi giorni a Verona nell’ambito della presidenza italiana del G7.

Accompagnati dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, i presidenti partecipanti al G7 hanno così lasciato il centro della città per raggiungere il cuore della Valpolicella e far visita ad uno dei più importanti monumenti del Rinascimento Italiano, opera dei Maestri Giulio Romano, Michele Sanmicheli e Giovanni Battista Scultori e delle loro scuole.

“È una grande emozione e siamo grati della fiducia accordataci – commenta Marilisa Allegrini, che ha fatto di Villa Della Torre anche l’headquarter del suo omonimo gruppo di famiglia -. Questa villa, che per noi è casa, rappresenta quel patrimonio culturale italiano che tutto il mondo ci invidia e che è nostro compito diffondere, mostrare e raccontare. Dobbiamo esserne fieri e giusti portavoce. Accogliere la delegazione del G7 è davvero motivo di grande orgoglio. Mi auguro che il fascino e le suggestioni che questo luogo racchiude, di cui noi in famiglia siamo innamorati, abbiano conquistato il cuore e l’anima di tutti i partecipanti al pranzo odierno”.

I vini per il G7 Parlamenti.

Cuore, anima ma anche palato. Per l’occasione, infatti, protagonisti sono stati anche i vini del Gruppo Marilisa Allegrini. Durante l’aperitivo, svoltosi nel Peristilio, gli ospiti hanno potuto degustare i vini di Poggio Al Tesoro (Solosole e Cassiopea) e di San Polo (Rosso di Montalcino). Mentre, in tavola, sono stati selezionati i vini Villa Della Torre per Palazzo Te, Camera di Amore e Psiche, Lugana DOC 2021, Villa Della Torre per Palazzo Te, Camera dei Giganti, Valpolicella Classico Superiore DOC 2020, Villa Della Torre, Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2019, Poggio Al Tesoro, Teos IGT 2016.