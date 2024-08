L’Hellas Verona parte male: prima di Coppa Italia, fuori con il Cesena

Coppa Italia, l’Hellas Verona perde 2 a 1 in casa con il Cesena: subito eliminato dalla Coppa Italia.

Non comincia nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Hellas Verona, sconfitto per 2 a 1 nella prima uscita ufficiale, in Coppa Italia al Bentegodi contro il Cesena. I gialloblù di Paolo Zanetti chiudono quindi subito la loro avventura nel torneo. Ora l’attesa è per la prima di campionato, in programma il 18 agosto, alle 18.30, quando a Verona arriverà il Napoli di Antonio Conte.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-CESENA 1-2

Reti: 44′ Kargbo, 49′ Sphendi, 74′ Tengstedt

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani (dal 85′ Tavsan), Coppola, Okou (dal 54′ Dawidowicz); Duda, Dani Silva; Suslov, Harroui (dal 54′ Livramento), Lazovic (dal 71′ Kastanos); Mosquera (dal 71′ Tengstedt)

A disposizione: Berardi, Perilli, Belahyane, Mitrovic, Ceccherini, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi, Nwanege

Allenatore: Paolo Zanetti

CESENA (3-4-1-2): Pisseri, Curto, Prestia, Mangraviti, Calò (dal 71′ Francesconi), Berti, Bastoni, Donnarumma (dal 65′ Adamo), Kargbo (dal 71′ Antonucci), Ceesay (dal 65′ Celia), Shpendi

A disposizione: Veliaj, Klinsmann, Chiarello, Ciofi, Ogunseye, Van Hooijdonk, Piacentini, Manetti, Pieraccini, Coveri

Allenatore: Michele Mignani

Arbitro: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)

Assistenti: Edoardo Raspollini (Sez. AIA di Livorno), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

NOTE. Ammoniti: 55′ Magnani, 61′ Dani Silva, 80′ Tchatchoua, 90+2′ Duda, 90+4′ Francesconi. Spettatori: 7048