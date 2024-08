Due incidenti nella notte in A4 e A22: sette i feriti, uno è grave

Due incidenti nella notte: uno in autostrada A4, l’altro sull’A22.

Due incidenti nella notte tra sabato e domenica in autostrada, uno in A4 l’altro lungo l’A22 del Brennero. Il primo si è verificato intorno alle 4.30 in A4, più o meno all’altezza di Verona Sud direzione Venezia: un tamponamento che ha coinvolto numerosi mezzi. Il bilancio è di tre persone ferite, trasportate in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio.

Poco dopo, alle prime luci dell’alba, intorno alle 5, all’altezza del casello di Nogarole Rocca dell’Autobrennero, direzione sud, un’auto è uscita di strada in modo autonomi, per cause ancora da accertare. In questo caso i feriti sono 4, di cui uno grave, trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Gli altri tre feriti sono stati portati, in codice giallo, negli ospedali di Peschiera e Villafranca.

(notizia in aggiornamento)