San Giovanni Lupatoto: i savoiardi di Vicenzi conquistano il mondo.

I savoiardi di Vicenzi conquistano il mondo: l’azienda di San Giovanni Lupatoto sta registrando un grande successo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Conosciuta per la sua linea di biscotti e dolci, l’azienda ha chiuso il 2023 con un notevole aumento del fatturato, pari al 12%. Tra i suoi prodotti di punta, spiccano i savoiardi, i preferiti dal 68% degli italiani. Un dato che consolida il primato nazionale con una quota di mercato sempre in crescita rispetto all’anno precedente.

Anche il 2024 si prospetta positivo, con un incremento delle vendite del 13% in Italia e addirittura del 31% nei mercati esteri. Il gruppo, che include noti marchi dolciari, impiega 375 persone distribuite in tre stabilimenti produttivi. Inoltre ha raggiunto un fatturato di 162 milioni di euro nel 2023. Le prospettive future rimangono favorevoli, con previsioni di ulteriore espansione sia sul mercato nazionale che internazionale.