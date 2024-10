A Nogarole Rocca il centro per tutta Europa di Zalando.

A Nogarole Rocca il centro per tutta Europa di Zalando: una nuova fase di innovazione sta prendendo piede nel centro logistico del paese. Proprio qui la nota azienda di e-commerce ha deciso di spingere l’acceleratore verso il futuro. Nata come piccola startup a Berlino oltre quindici anni fa, questa impresa si è trasformata in un colosso internazionale nel settore della moda e del lifestyle online.

Il polo logistico veronese, inaugurato nel 2020, si estende su una superficie immensa e ospita avanzate tecnologie per la movimentazione delle merci, tra cui una rete di nastri e borsoni che si sviluppa per decine di chilometri all’interno del complesso.

Al suo interno lavorano oltre 1.500 persone, coadiuvate da 16 robot che contribuiscono a gestire milioni di articoli ogni anno. L’azienda serve non solo l’Italia, ma anche diversi paesi europei, assicurando una distribuzione capillare e puntuale in mercati chiave come Francia, Svizzera e Austria.

Tra le novità per i clienti c’è l’introduzione di strumenti per ridurre i resi, come avatar digitali che consentono di provare virtualmente i capi d’abbigliamento prima dell’acquisto. Sul fronte delle aziende partner, è stato lanciato un nuovo sistema operativo per gestire al meglio le vendite online su diverse piattaforme.