Su RaiUno si parla del bellissimo Ponte di Veja.

Il Ponte di Veja sarà sotto i riflettori domani sabato 19 ottobre, durante un programma televisivo di RaiUno. La trasmissione “Linea Verde” dedicherà un segmento a questo affascinante arco naturale che si trova a Sant’Anna d’Alfaedo, nel cuore della Lessinia. La puntata andrà in onda alle 12:30 e offrirà uno sguardo ravvicinato su uno dei più grandi ponti naturali d’Europa, una formazione geologica straordinaria, frutto di processi carsici avvenuti circa 40 milioni di anni fa.

Questo sito, che si distingue per la sua maestosità e bellezza, non è solo una meraviglia della natura, ma rappresenta anche un importante punto di riferimento storico e culturale. La trasmissione mostrerà al grande pubblico la biodiversità e la ricchezza del paesaggio lessinico.

Massimo Sauro, presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, spiegherà le particolarità di questo monumento naturale e l’importanza della sua tutela. L’iniziativa contribuirà a promuovere non solo il turismo sostenibile nella zona, ma anche una maggiore consapevolezza sull’importanza della salvaguardia ambientale.

Per la comunità di Sant’Anna d’Alfaedo e per gli amanti della natura, il Ponte di Veja rappresenta un simbolo unico, amato dai visitatori per la sua grandiosità e per l’esperienza che offre a chiunque desideri immergersi in un ambiente incontaminato e ricco di storia.