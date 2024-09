Preabocco di Brentino Belluno, riaperta la provinciale 11 dopo la caduta massi.

Lavori finiti, riaperta in anticipo la provinciale 11 a Preabocco. Con l’avvenuta conclusione dei cantieri è stata infatti riaperta, con una decina di giorni di anticipo rispetto alla fine dei lavori ipotizzata, la Sp 11 a Preabocco di Brentino Belluno, interdetta al traffico dal 6 settembre scorso per la caduta di alcuni massi dal versante di monte della provinciale.

Il primo sopralluogo effettuato dalla Provincia, aveva spinto i tecnici ad intervenire per la messa in sicurezza della parete oggetto dei distacchi, dove risultava esserci altro materiale instabile.

I rocciatori specializzati hanno iniziato i lavori lo scorso 14 settembre, operando anche durante il fine settimana. Le prime fasi hanno riguardato il disgaggio dei massi pericolanti. In seguito gli esperti hanno posato reti paramassi e tiranti in acciaio per assicurare le zone più a rischio. L’intervento, con un costo di circa 100 mila euro sostenuto dal Palazzo Scaligero, ha interessato un’area di 300 metri quadrati.

Per ridurre i tempi del cantiere, la Provincia ha fatto affidamento sui fondi già in essere per le manutenzioni. Le condizioni meteo sufficientemente favorevoli della scorsa settimana hanno permesso di chiudere i lavori con largo anticipo rispetto ai tempi previsti (20 giorni da inizio intervento).