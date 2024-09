Lunedì nero sulle strade di Verona: dieci incidenti in poche ore, 21 feriti

Incidenti a raffica nella giornata di lunedì sulle strade di Verona, tra auto, camion, monopattini, bus e mezzi dell’Amia.

Numerosi gli incidenti verificatisi nella giornata di lunedì sulle strade di Verona, con 10 sinistri e 21 feriti. Il primo è stato registrato alle cinque del mattino. Un 29enne, alla guida di un monopattino privato ha perso il controllo in via XX Settembre. Il tasso alcolemico del monopattinista ha raggiunto i 2,70 gr/l. Verrà denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato d’ebbrezza.

Poco prima delle 9, in via Aeroporto Berardi, un autocarro di Amia, a causa di un guasto è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario e il traffico è stato deviato. Due i feriti e danni lievi alle lamiere di copertura del sottopasso. In via Golino scontro tra tre veicoli a causa di un tamponamento e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

Scontro tra una Mercedes e una Fiat Punt tra via Euclide e via Selinunte con un ferito, sul posto anche i vigili del fuoco per un mezzo a gpl. Scontro tra una autovettura Kia e una bicicletta in via Pontida poco prima delle 13, con un ferito. Ancora, scontro tra un autoarticolato e un motociclo in via Vigasio all’incrocio con via Mezzacampagna.

Poco prima delle 14 incidente tra un autobus di Atv e due veicoli tra via Basso Acquar e via Tombetta, con due feriti. Caduta autonoma di un motociclo in Interrato Acqua Morta con un ferito. Scontro frontale in largo Stazione Vecchia tra un autocarro Nissan Navara e una Fiat Tipo con due feriti e in via Golino tra un ciclomotore e una autovettura Hyunday. Da inizio anno sono già 1202 i sinistri rilevati dalla polizia locale di Verona.