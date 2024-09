Scritte contro i medici davanti all’ospedale: “Identificate i responsabili”

Scritte contro i medici sono comparse davanti al policlinico di Borgo Roma: insorge l’Ordine dei medici di Verona.

Scritte contro i medici sono comparse davanti all’ospedale di Borgo Roma, scatta l’ira dell’Ordine di Verona: “È profondamente ingiusto che l’attività dei medici sia denigrata in maniera così vile e odiosa. Condanno con fermezza questo gesto vigliacco ed esprimo ai colleghi e alle colleghe dell’Azienda ospedaliera la solidarietà dell’intera comunità medica. Ci auguriamo che i responsabili siano identificati”.

Queste le parole del presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Verona, Carlo Rugiu, dopo la comparsa di una scritta contro i medici sul muro di cinta del parco San Giacomo, di fronte al nuovo ingresso pedonale del Policlinico di Borgo Roma.

“Si tratta di una profonda mancanza di rispetto per i professionisti della salute, che quotidianamente lavorano con abnegazione e senza risparmiarsi, in molti casi dovendo fare i conti con la mancanza cronica di personale nei reparti a causa della carenza ultra ventennale dei finanziamenti governativi”, sottolinea Rugiu.

“Le aggressioni fisiche, verbali e psicologiche, spesso a sfondo sessista, nei confronti del personale sanitario e, più in generale, dei lavoratori del comparto pubblico da parte di persone prive di senso civico e di umanità – prosegue – sono un tema all’ordine del giorno. È un segnale di degrado non indifferente, che come Ordine non siamo disposti ad accettare. È necessario – conclude il presidente – porre un freno a questo clima di inciviltà e violenza, non soltanto aumentando le misure di sicurezza all’interno dei presidi più esposti, ma anche attraverso la prevenzione, educando la popolazione al rispetto dei sanitari che operano negli ospedali fra già numerose difficoltà”.