Bus Atv, ripristinate e potenziate le linee serali in Valpantena

Il comune di Verona, d’accordo con Atv, annuncia il ripristino delle corse serali in Valpantena, con qualche novità.

Il comune di Verona annuncia il ripristino e il potenziamento delle linee serali in Valpantena, ciò alla luce di una serie di incontri con Atv e dell’analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione del servizio a chiamata “Scipione”.

Una soluzione a cui in questi mesi ha lavorato il consiglio di Circoscrizione 8^, recependo le segnalazioni e le richieste dei cittadini e delle cittadine e chiedendo il miglioramento del servizio. A partire dal 7 ottobre, Atv ripristinerà le corse serali, con un’importante novità: sarà introdotto il prolungamento della linea 85 fino a Marzana, con sei corse serali di andata/ritorno, rispetto alle tre che precedentemente svolgeva la linea 92.

Durante il periodo estivo è stata esaminata l’efficienza del servizio: significativi i flussi di utenti verso l’ospedale di Marzana e le tratte da Montorio e Santa Croce. La decisione di prolungare la linea 85, con due autobus e una frequenza di 40/45 minuti, risponde in modo concreto alle necessità della comunità, soprattutto nelle fasce orarie notturne, garantendo maggiore sicurezza agli utenti legati alla comunità socio-assistenziale: personale, familiari e pazienti.

“Siamo felici che questa sperimentazione abbia permesso di fotografare lo stato di fatto delle esigenze degli utenti della Valpantena. Come Circoscrizione ci siamo impegnati da subito per monitorare il servizio. Chiudiamo questa fase di test estivo con un risultato che ci arricchisce, incrementando le corse serali da 6 a 12 rispetto all’anno scorso e rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini e delle cittadine- dichiara la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini-. Crediamo che i piccoli centri distribuiti su un grande territorio abbiano bisogno di soluzioni specifiche che, come in questo caso, vanno sperimentate per essere migliorate in futuro”.