Zaia e Lollobrigida inaugurano Fieracavalli: “Il centro del mondo equestre”

Zaia e Lollobrigida inaugurano Fieracavalli: “Siamo il centro del mondo equestre”.

Zaia e Lollobrigida inaugurano Fieracavalli: Verona oggi si riconferma il più grande centro ippico del mondo con questa 126esima edizione. Un evento che conferma il Veneto come destinazione privilegiata per il turismo equestre grazie alle sue ippovie e al settore in forte espansione.

“Con oltre 23 mila cavalli e 31.258 equidi totali, la regione si colloca tra le prime in Italia per numero di animali e strutture dedicate, attestandosi come punto di riferimento per appassionati, sportivi e turisti che vogliono vivere il territorio da una prospettiva unica”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha salutato l’apertura della prestigiosa rassegna in programma a Veronafiere dal 7 al 10 novembre, che si presenta quest’anno con un’immagine rinnovata, un importante palinsesto di competizioni sportive e spettacoli, il meglio del comparto allevatoriale e spazi pensati per raccontare il turismo rurale e l’equitazione etica e consapevole.

Al taglio del nastro nello stand della Regione del Veneto, il Presidente, assieme al Ministro Lollobrigida, ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale, ha rimarcato il ruolo centrale del polo fieristico veronese come punto di incontro tra domanda e offerta per valorizzare il settore equestre e promuovere le eccellenze venete.

“Fieracavalli, non è solo un appuntamento fieristico ma è un volano incredibile per l’economia regionale e una risorsa per lo sviluppo locale – ha concluso il Governatore -. Il turismo a cavallo non solo valorizza i paesaggi e le tradizioni venete, ma sostiene concretamente le comunità rurali, rafforzando la sostenibilità economica e culturale della regione”.