Va di notte a “fare la spesa” al supermercato Famila, ma l’allarme lo tradisce

Un 29enne è stato arrestato per furto aggravato dopo che si era introdotto di notte nel supermercato Famila di Legnago.

Si introduce di notte al supermercato Famila, ma l’allarme lo tradisce. I carabinieri di Legnago hanno arrestato in flagranza di reato, per furto aggravato, un 29enne di origine marocchina, già noto alle forze di polizia. Il giovane, intorno alle 4 del mattino, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si introduceva all’interno del Famila di via Matteotti, tentando di fare razzia di varia merce, ma grazie all’efficace sistema di allarme e al tempestivo arrivo dei carabinieri, giunti sul posto in pochissimi minuti, è stato individuato ancora all’interno.

Il 29enne, alla vista dei militari, prima tentava di fuggire per nascondersi all’interno dello stesso negozio tra le varie corsie, nella speranza di non essere trovato; nonostante tutto veniva trovato con ancora tutta la refurtiva nascosta sulla sua persona, un bottino del valore di circa 220 euro. Al termine della perquisizione tutto la refurtiva rinvenuta, ancora integra, è stata riconsegnata al gestore del supermercato.

Conclusi gli accertamenti del caso, il 29enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Legnago; nella stessa mattinata del 6 novembre, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere, motivo per il quale è stato associato presso il carcere di Verona-Montorio.