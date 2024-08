“Ferragosto sicuro”: centro storico, stazioni e autostrade sotto controllo

Operazione “Ferragosto sicuro”: centro storico, stazioni e autostrade sotto il controllo della polizia.

Operazione “Ferragosto sicuro”: centro storico, stazioni e autostrade sotto il controllo della polizia di Verona. Durante il Ferragosto, con l’aumento del numero di turisti e il massiccio esodo di persone, la polizia di Stato intensifica i controlli. L’attività di pattugliamento si svolge 24 ore su 24, coprendo le principali arterie stradali e autostradali, le stazioni e i centri storici. Le unità navali della squadra acque interne sono pronte a garantire la sicurezza anche nelle vie d’acqua.

Nonostante questo rafforzamento, la preoccupazione per i furti in abitazione rimane alta. I ladri, infatti, non si fermano durante le vacanze, e molti residenti sono ansiosi per la sicurezza delle loro case mentre sono vuote.

La centrale operativa della questura è sempre attiva per rispondere prontamente alle segnalazioni e garantire un intervento veloce delle volanti sul territorio. Comunque, adottare misure preventive può aiutare a ridurre il rischio di furti e limitare i danni.

Ecco alcuni suggerimenti.

Sicurezza di porte e finestre . Sarebbe meglio dotare la propria abitazione di porte blindate con serrature antifurto recenti. Se possibile, installare un sistema di allarme elettronico o vetri antisfondamento. Le grate di sicurezza possono essere un deterrente efficace se sono robuste e ben installate.

. Sarebbe meglio dotare la propria abitazione di con recenti. Se possibile, installare un o vetri antisfondamento. Le possono essere un deterrente efficace se sono robuste e ben installate. Protezione dei gioielli . I ladri spesso si dirigono prima verso le camere da letto . È dunque consigliabile non lasciare gioielli e oggetti di valore in questa stanza .

. I ladri spesso si dirigono prima verso le . È dunque consigliabile . Uso di luce e rumore . Per simulare la presenza di persone , è utile tenere accesa la luce in più stanze. Si possono utilizzare timer automatici per accendere e spegnere luci, radio o televisione durante l’assenza.

. Per , è utile tenere in più stanze. Si possono utilizzare per accendere e spegnere luci, radio o televisione durante l’assenza. Chiusura e Sicurezza delle Porte . È importante chiudere sempre la porta con la chiave , e utilizzare anche il paletto o la catena di sicurezza se si è in casa . In caso di perdita delle chiavi o di scippo, è fondamentale cambiare immediatamente la serratura .

. È importante , e utilizzare anche il paletto o la . In caso di o di scippo, è fondamentale . Controllo delle chiusure . Verificare sempre che porte e portoni siano ben chiusi quando si esce e si rientra a casa.

. Verificare sempre che quando si esce e si rientra a casa. Gestione della posta e delle informazioni : Evitare di accumulare posta e pubblicità nella cassetta delle lettere. Meglio chiedere a un vicino di ritirarla durante l’assenza. Non divulgare la data del ritorno e evitare di pubblicare foto delle vacanze sui social media , poiché queste informazioni potrebbero arrivare a persone indesiderate.

: Evitare di nella cassetta delle lettere. Meglio durante l’assenza. Non divulgare la data del ritorno e , poiché queste informazioni potrebbero arrivare a persone indesiderate. Riservatezza sui valori. Non rivelare a estranei la presenza di oggetti di valore o casseforti in casa, e mantenere riservata la posizione della centralina dell’allarme.

Per qualsiasi necessità o emergenza, è possibile contattare il 113.