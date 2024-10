Morta la ragazza di 12 anni investita da un treno a Padova partito da Verona.

È partito da Verona il treno merci che arrivato a Padova ha investito una ragazza di 12 anni, tragicamente morta ieri sera alle 22. L’incidente è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello chiuso, dove la bambina che era in compagnia di alcune amiche, è stata travolta dal convoglio. Le altre ragazze sono riuscite ad attraversare indenni.

La piccola è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove è arrivata in condizioni critiche per i gravi traumi subiti. I medici hanno tentato di salvarla, ma non è stato possibile intervenire chirurgicamente a causa della gravità delle ferite. La bambina è morta intorno alle 22, dopo un arresto cardiaco.

Le forze dell’ordine e la Polizia Ferroviaria, stanno investigando sulla dinamica dell’incidente per chiarire i dettagli.