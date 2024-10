A Vigasio c’è la fiera della polenta: la più grande d’Italia.

La 26ma edizione della Fiera della Polenta in programma a Vigasio dal 17 ottobre al 10 novembre, propone un super calendario di eventi. Questa manifestazione, conosciuta come la più grande fiera gastronomica della polenta in Italia, non si limita solo al cibo, ma propone un programma culturale e di intrattenimento davvero completo.

Il programma spazia tra teatro, musica e ballo, e riesce ad accontentare tutte le fasce d’età. Accanto a conferme come il Festival del Country e la partecipazione di artisti come le Drag Queen o il Dj Baldelli, ci saranno novità come il musical “Galline in Broadway” interpretato da Francesco Antimani e la partecipazione del doppiatore Pietro Ubaldi, voce storica dei cartoni animati.

Ogni lunedì e martedì alle 22:30 ci sarà un’estrazione a premi, a cui si potrà partecipare con il biglietto ricevuto alla cassa. Tra i premi in palio ci sono anche televisori da 50 pollici.

Ecco il calendario completo degli eventi.

Giovedì 17 ottobre. ore 19: apertura e presentazione della 26a fiera della polenta con il sindaco e le autorità civili, militari e religiose del comune di Vigasio. Il tutto accompagnato dal complesso bandistico scaligero “Vincenzo Mela” diretto dal maestro Daniele Cipriani, con coreografia delle majorette di Povegliano. Si prsegue con: apertura della mostra mercato in via Alzeri, apertura degli stand gastronomici, aperitivo di benvenuto. Infine alle ore 19.30 cena di gala con intrattenimento musicale a cura di Marco Biasetti.

Venerdì 18 ottobre, ore 21.30: Reggae e non solo con Vittoria e i Gorilla.

Sabato 19 ottobre, ore 21.30: musical Galline in Brodway con Francesco Antimani.

Domenica 20 ottobre, ore 18: spettacolo teatrale Il matrimonio era… ieri con gli allievi della scuola di teatro di Vigasio.

Mercoledì 23 ottobre, ore 21: la compagnia La Moscheta presenta Grisù, Giuseppe e Maria.

Venerdì 25 ottobre, ore 21.30: musica anni ’60/’70/’80 con la Riuniti Band.

Sabato 26 ottobre, ore 20.45: serata a favore dell’AGBD con La leggenda del Rhytm & Blues.

Domenica 27 ottobre, ore 17.30: musical Sister, un diamante in convento con la compagnia Grandabò Musical.

Martedì 30 ottobre, ore 21: spettacolo teatrale Risi e Bisi con la compagnia Castelrotto.

Giovedì 31 ottobre, ore 20: Dolcetto o scherzetto per Halloween, ore 22: spettacolo di Drag Queen.

Venerdì 1 novembre, ore 21.30: tributo agli 883 con la band Rotti X Caso.

Sabato 2 novembre, dalle 13 alle 24: Festival nazionale del Country, con la partecipazione di 24 scuole di ballo.

Domenica 3 novembre, ore 18: spettacolo Amici mie…18 con Giorgio Sembenini e il Coro A.N.A. San Maurizio.

Mercoledì 6 novembre, ore 21: spettacolo teatrale La sbètega sorada con la compagnia Teatro Prova.

Giovedì 7 novembre, ore 21.30: tributo a Lucio Battisti con la L.B. Band.

Venerdì 8 novembre, ore 21.30: tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band.

Sabato 9 novembre, ore 21.30: tributo a Zucchero con la Perbacco Band.

Domenica 10 novembre. Ore 16.30: Le mille voci di Pietro Ubaldi. Ore 17.30: Show musicale DisneiAmo. Ore 22: serata conclusiva con il DJ Daniele Baldelli.

Per altre info, ecco il sito ufficiale: www.fieradellapolenta.it.