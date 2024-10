Gli rubano la valigetta e poi gliela restituiscono, disavventura a lieto fine per Miozzi.

Gli rubano la valigetta e poi gliela restituiscono, disavventura a lieto fine per Giovanni Miozzi, ex presidente della Provincia. Il già sindaco di Isola della Scala ha raccontato la vicenda al quotidiano locale L’Arena. Martedì scorso, sotto una pioggia battente, Miozzi si è recato da un cliente per consegnare alcuni progetti. Parcheggiata l’auto nelle vicinanze, ha deciso di lasciarla aperta per la brevità della commissione. Una volta entrato nello studio, però, si è accorto di non avere più con sé la sua valigetta contenente documenti importanti.

Scesa la preoccupazione, Miozzi ha subito verificato l’auto, ma della borsa nessuna traccia. Dopo essere tornato a casa, ha realizzato che la valigetta era stata effettivamente lasciata sul sedile posteriore e quindi sottratta da qualcuno. In preda al panico, ha pensato subito al contenuto prezioso, inclusi documenti riservati, conti bancari e la firma digitale, decidendo quindi di recarsi in banca per bloccare tutto.

Nel pomeriggio, però, è arrivato un insperato gesto di onestà: una signora, trovata la valigetta sotto la sua auto parcheggiata, l’ha recuperata e portata a casa. Controllando l’interno, ha trovato i biglietti da visita che le hanno permesso di contattare Miozzi. La telefonata ha permesso all’ex presidente della Provincia di tirare un sospiro di sollievo e confermare che esistono ancora persone disposte ad aiutare.