Olimpiadi di informatica, oro e argento a due studenti del Galilei di Verona.

Due studenti del liceo scientifico Galilei di Verona hanno ottenuto risultati straordinari alla finale nazionale delle Olimpiadi di Informatica di Reggio Emilia. Il liceo, sotto la guida della preside Mariangela Icarelli, ha visto tornare a casa con una medaglia d’oro e una d’argento, Andrea Coato della quinta H e Filippo Marastoni della quinta T. Entrambi seguono l’indirizzo di scienze applicate e si sono distinti tra i 96 studenti finalisti provenienti da tutta Italia, dopo essere passati con successo attraverso una selezione territoriale e un impegnativo percorso preparatorio.

I due ragazzi, seguiti dai loro insegnanti di informatica, Davide Giachi e Corrado Scarmagnan, sono stati gli unici rappresentanti del Veneto a raggiungere le prime posizioni nella classifica finale. La prova, della durata di cinque ore, prevedeva la risoluzione di problemi complessi tramite la creazione di programmi informatici.

Andrea Coato ha conquistato la medaglia d’oro, migliorando il suo piazzamento dell’anno precedente quando aveva ottenuto l’argento. Durante l’estate, inoltre, Andrea ha portato a casa il bronzo dalle Olimpiadi di Informatica dell’Europa occidentale a Londra.

Filippo Marastoni, invece, ha vinto la medaglia d’argento. Questa è stata la sua quarta partecipazione alle Olimpiadi di Informatica, nelle quali aveva già conquistato due medaglie di bronzo in passato. Oltre alle competizioni informatiche, Filippo si è distinto in altre gare nazionali di matematica e fisica, raggiungendo l’ottavo posto alle Olimpiadi di Problem Solving, confermandosi come uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama delle competizioni tecniche italiane.