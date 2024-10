La cooperativa sociale San Marco di Peschiera spegne 40 candeline.

La cooperativa sociale San Marco di Peschiera del Garda ha festeggiato i suoi 40 anni di attività, dedicati ad aiutare persone in difficoltà a ritrovare la loro autonomia attraverso il lavoro. Fondata nel 1984, la cooperativa è stata una delle prime in Italia a dare opportunità di lavoro a ex pazienti degli ospedali psichiatrici, dopo la chiusura di questi ultimi con la legge Basaglia. In questi quattro decenni, ha aiutato oltre 260 persone fragili a entrare nel mondo del lavoro.

Oggi San Marco conta 106 soci lavoratori, di cui il 74% con fragilità, e 9 volontari. Collabora con oltre 50 aziende in Veneto e Lombardia, gestendo numerosi servizi, come pulizie, sanificazione, gestione di ecocentri, biblioteche e mense, e attività di assemblaggio di vario tipo. La cooperativa, guidata da Cristina Bertucco dal 1993, è impegnata a costruire percorsi personalizzati per ogni persona, con l’obiettivo di restituire dignità e indipendenza attraverso il lavoro.

Le collaborazioni con enti locali, come i progetti per disoccupati e la gestione di campeggi comunali, hanno consolidato il legame con il territorio. La cooperativa è anche apprezzata a livello internazionale, ricevendo interesse da delegazioni di paesi come Polonia e Azerbaigian.