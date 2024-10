Lupi avvistati nelle campagne tra Sona e Sommacampagna.

Lupi avvistati nelle campagne tra Sona e Sommacampagna: e la preoccupazione cresce anche in questi Comuni. Questi animali, solitamente confinati alle aree montane come la Lessinia, stanno ora spostandosi verso zone più basse.

Alcuni abitanti della zona iniziano a esprimere timori per la crescente vicinanza dei lupi, mentre altri, in particolare chi sostiene la tutela degli animali, minimizzano i rischi, affermando che i lupi non rappresentano una minaccia per le persone.