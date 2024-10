Strade e locali notturni della Bassa passati al setaccio dai carabinieri

Controlli straordinari dei carabinieri nella Bassa, in particolare nel territorio di Castagnaro: al setaccio strade e locali notturni.

Continuano i controlli straordinari del territorio effettuati dai carabinieri di Legnago che, nella nottata di ieri, 20 ottobre, hanno passato al setaccio il territorio di Castagnaro. I controlli dell’Arma nella Bassa veronese, già nelle scorse settimane avevano portato a denunce e sequestri di droga.

Nel corso dell’attività di ieri, coordinata dal comandante della Compagnia di Legnago, sono state controllate discoteche e vari locali notturni della zona, oltre a vari controlli effettuati a campione durante i posti di controllo eseguiti. Nello specifico, un automobilista è stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, un’altra è stata sanzionata per via del suo tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita, altri due giovani extracomunitari, di nazionalità marocchina, sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Verona per assunzione di stupefacenti ad uso personale in quanto trovati in possesso di circa 8 grammi di droga complessivi.